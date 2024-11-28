أمال شحادة: ما يقوم به الجيش الإسرائليّ هو ليثبت ما تحدث عنه نتنياهو بأّنّه قادر على ضمان أمن السكان في شمال إسرائيل من عناصر "حزب الله"

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