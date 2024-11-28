ملحم خلف: نؤكد أنه بـ9 كانون الثاني المقبل لن يكون الا تطبيق للمادة 49 من الدستور التي تؤكد أنها جلسة بدورات متتالية لا تنتهي الا باعلان اسم الرئيس العتيد

ملحم خلف: الجلسة اليوم كانت تكريسا لنهج اللا دولة ولسياسة الترقيع واليوم كنا نشهد على جلسة لا تأخذ بعين الاعتبار أولوية الأولويات ولا تأخذ بعين الاعتبار أن سياسة الترقيع لا يمكن أن تأخذنا الى مستقبل أفضل

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