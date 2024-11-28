النائب حسن فضل الله: نؤكّد تمسّكنا بالجيش اللبنانيّ فصوتنا لمصلحته بألّا يكون هناك شغور أي صوّتنا للتمديد

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النائب حسن فضل الله: علاقتنا بالجيش وبقيادة الجيش منذ سنوات هي علاقة احترام وتنسيق وتعاون والجيش اللبناني هو صمام السلم الأهلي ولا مشكلة في أن يعزّز الجيش انتشاره في الجنوب