رويترز: مقتل عضو بالحرس الثوري الإيراني في سوريا

وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في بيان مشترك: قلقون للغاية من أن إسرائيل لم تقدم حتى الآن ضمانات بأنها ستمدد خدمات المراسلة المصرفية الأساسية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية

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