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قائد الحرس الثوري الإيراني: الكيان الصهيوني تصور أنه سيقضي على حزب الله باغتيال قادته لكن الحزب أصبح أقوى

آخر الأخبار
2024-11-28 | 12:55
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قائد الحرس الثوري الإيراني: الكيان الصهيوني تصور أنه سيقضي على حزب الله باغتيال قادته لكن الحزب أصبح أقوى
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قائد الحرس الثوري الإيراني: الكيان الصهيوني تصور أنه سيقضي على حزب الله باغتيال قادته لكن الحزب أصبح أقوى

 
 
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