السفير المصري لدى لبنان علاء موسى لـ جدل: هذه الفترة تحتاج إلى مرونة كبيرة والبلد يحتاج إلى إجراءات وعلى كل القوى السياسية أن تضع أسماء لإجراء عملية إنتخاب رئيس ونحن كلجنة خماسية لا نتحدث مع بري أو أي أحد آخر بالأسماء

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