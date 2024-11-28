السفير المصري لـ جدل: لا نستطيع فصل ما يحدث في سوريا عن أمور أخرى تحدث خارج الإقليم ويجب أن تُحل مشاكل كثيرة في العالم على رأسها المسألة الروسية الأوكرانية لتعود سوريا إلى مسارها الصحيح

رطوبة منخفضة في طبقات الجو واستقرار تام في الأحوال الجوية

رطوبة منخفضة في طبقات الجو واستقرار تام في الأحوال الجوية

واشنطن تدعو كييف إلى خفض سن التجنيد من 25 إلى 18 عامًا لسدّ نقص العديد