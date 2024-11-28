وزير الثقافة لـ جدل اللبنانيون أثبتوا في هذه الأزمة الإحتضان والتناغم وعلينا أن نكون متراحمين بين بعضنا وأن نتواضع وأؤمن أن إسرائيل مقتنعة بأن لا رسوخ لها في المنطقة قبل القضاء على الصيغة اللبنانية

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