عطية لـ جدل: لا يمكن لأي طائفة أن تبني وحدها وعلى رئيس الجمهورية مسؤولية كبيرة لذلك يجب أن يكون موثوقًا من الجميع

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