استشهاد 5 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط غزة

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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من طبرجا باتجاه جونيه وعلى طريق ذوق مصبح بالاتجاهين ومن انطلياس حتى الزلقا وعلى اوتوستراد الحازمية باتجاه الصياد