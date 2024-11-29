إيران تدعو الاتحاد الأوروبي للتخلي عن سلوكه "غير المسؤول" بعد محادثات جنيف

يديعوت أحرونوت: مسؤولون في المؤسسة الأمنية بإسرائيل يقدرون احتمال عودة القتال في لبنان بنسبة 50%

يديعوت أحرونوت: مسؤولون في المؤسسة الأمنية بإسرائيل يقدرون احتمال عودة القتال في لبنان بنسبة 50%

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من طبرجا باتجاه جونيه وعلى طريق ذوق مصبح بالاتجاهين ومن انطلياس حتى الزلقا وعلى اوتوستراد الحازمية باتجاه الصياد