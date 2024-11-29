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مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: الهدنة في لبنان هشة لكنها على الأقل لن تجلب مزيدا من الموت والدمار

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2024-11-29 | 03:35
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مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: الهدنة في لبنان هشة لكنها على الأقل لن تجلب مزيدا من الموت والدمار
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مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: الهدنة في لبنان هشة لكنها على الأقل لن تجلب مزيدا من الموت والدمار

 
 
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