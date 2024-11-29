جورج عطالله للـLBCI: مراجعتنا للأمور يجب أن تحصل بالعقل ولمصلحة البلد وليس بالقلب وحزب الله لا يستطيع أن يتحمل بمفرده مسؤولية تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار

أعلى محكمة هولندية توصي بتأييد الحكم الذي يلزم الدولة بوقف تصدير مكونات طائرات إف-35 لإسرائيل

أعلى محكمة هولندية توصي بتأييد الحكم الذي يلزم الدولة بوقف تصدير مكونات طائرات إف-35 لإسرائيل

جورج عطالله للـLBCI: أعتقد أن هناك مراجعة ذاتية نقدية وجديدة لدى حزب الله مبنية على معطيات الحرب الأخيرة وعلى ما لمسه من الشعب اللبناني