مسؤول إيراني كبير لرويترز: طهران تتوقع محادثات "صعبة وجادة" مع دول الترويكا في جنيف

عطالله للـLBCI: لا يمكن أن تؤخذ الدولة اللبنانية اليوم على محمل الجد حتى من قبل الدول التي ترغب بمساعدتها اذا كانت تتعطاطى باتفاقاتها وتواقيعها بخفة ونحن دولة تريد أن تحافظ على الحد الأدنى من مقوماتها

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