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جعجع: أكثر ناس عملوا لنحاول أن نوفر على اللبنانيين الحرب ومعاناتهم هم نحن وعملنا منذ اكثر من سنة على هذا الأمر لأننا كنا نرى الى أين ستصل الأمور