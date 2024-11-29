جعجع: نتيجة حرب الاسناد كانت أن غزة تدمرت وكذلك لبنان وتبين أن وحدة الساحات هي نظرية لا وجود لها على أرض الواقع

جعجع: حزب الله بقرار واضح فتح حرب إسناد ولكن من أين يملك الحق في ذلك؟ لقد "اغتصب" كل اللبنانيين بفتح هذه الحرب

جعجع: حزب الله بقرار واضح فتح حرب إسناد ولكن من أين يملك الحق في ذلك؟ لقد "اغتصب" كل اللبنانيين بفتح هذه الحرب

جعجع: أكثر ناس عملوا لنحاول أن نوفر على اللبنانيين الحرب ومعاناتهم هم نحن وعملنا منذ اكثر من سنة على هذا الأمر لأننا كنا نرى الى أين ستصل الأمور