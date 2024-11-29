الكرملين: ندعم السلطات السورية لإعادة فرض النظام في حلب بصورة عاجلة

المسؤول بالأمم المتحدة ديفيد كاردن لرويترز: مقتل 27 مدنيا بينهم أطفال خلال الهجمات في شمال غرب سوريا خلال الأيام الثلاثة الماضية

المسؤول بالأمم المتحدة ديفيد كاردن لرويترز: مقتل 27 مدنيا بينهم أطفال خلال الهجمات في شمال غرب سوريا خلال الأيام الثلاثة الماضية

جعجع: لم نرَ وحدة الساحات و"طلعت نظرية خنفشارية" لا وجود لها على أرض الواقع