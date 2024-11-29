الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الكرملين: ندعم السلطات السورية لإعادة فرض النظام في حلب بصورة عاجلة

آخر الأخبار
2024-11-29 | 06:45
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الكرملين: ندعم السلطات السورية لإعادة فرض النظام في حلب بصورة عاجلة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الكرملين: ندعم السلطات السورية لإعادة فرض النظام في حلب بصورة عاجلة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

السلطات

السورية

لإعادة

النظام

بصورة

عاجلة

LBCI التالي
المسؤول بالأمم المتحدة ديفيد كاردن لرويترز: مقتل 27 مدنيا بينهم أطفال خلال الهجمات في شمال غرب سوريا خلال الأيام الثلاثة الماضية
جعجع: لم نرَ وحدة الساحات و"طلعت نظرية خنفشارية" لا وجود لها على أرض الواقع
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
08:08

ادرعي إلى سكان جنوب لبنان: يمنع بتاتًا التنقل أو الانتقال جنوب نهر الليطاني ابتداء من الساعة الخامسة مساء اليوم حتى الساعة السابعة صباحًا من يوم غد ويجب على المتواجدين جنوب نهر الليطاني البقاء في مكانهم

LBCI
صحة وتغذية
08:00

تسبب الشلل... حالة عصبية نادرة تهدد صحة الشباب وكبار السن: هكذا يمكنكم الوقاية منها!

LBCI
آخر الأخبار
08:00

أ.ف.ب: إيران تؤكد دعمها لسوريا إثر هجوم تشنه تنظيمات جهادية

LBCI
أمن وقضاء
07:57

وزير الدفاع أحال الأربعاء الماضي مشروع مرسوم سلفة الخزينة لتطويع ١٥٠٠ جندي لمصلحة الجيش

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
08:08

ادرعي إلى سكان جنوب لبنان: يمنع بتاتًا التنقل أو الانتقال جنوب نهر الليطاني ابتداء من الساعة الخامسة مساء اليوم حتى الساعة السابعة صباحًا من يوم غد ويجب على المتواجدين جنوب نهر الليطاني البقاء في مكانهم

LBCI
صحة وتغذية
08:00

تسبب الشلل... حالة عصبية نادرة تهدد صحة الشباب وكبار السن: هكذا يمكنكم الوقاية منها!

LBCI
آخر الأخبار
08:00

أ.ف.ب: إيران تؤكد دعمها لسوريا إثر هجوم تشنه تنظيمات جهادية

LBCI
أمن وقضاء
07:57

وزير الدفاع أحال الأربعاء الماضي مشروع مرسوم سلفة الخزينة لتطويع ١٥٠٠ جندي لمصلحة الجيش

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2024-11-26

أمال شحادة: عند الخامسة سيعقد الاجتماع لمجلس الوزاريّ المصغّر وليس الحكومة لأنّ نتنياهو يريد تمرير اتفاق وقف إطلاق النار

LBCI
أخبار لبنان
2024-09-23

حصيلة عمليات الدفاع المدني المنفذة منذ الصباح حتى الساعة بسبب العدوان على لبنان

LBCI
خبر عاجل
2024-10-22

هيئة البث الإسرائيلية: غالانت أبلغ بلينكن أن إسرائيل ستهاجم حزب الله حتى ينسحب لما وراء نهر الليطاني ويعود سكان الشمال

LBCI
أخبار لبنان
2024-11-28

الطريق بين المصنع وجديدة يابوس تشهد قدوم سيارات اللبنانيين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:10

جعجع: لم نرَ وحدة الساحات "طلعت نظرية خنفشارية"..ولا وجود لمعادلة "جيش شعب مقاومة" بحسب الاتفاق

LBCI
أخبار دولية
07:08

بوريل: الهدنة في لبنان هشة لكنها على الأقل لن تجلب مزيدًا من الموت والدمار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:07

في البقاع عاد 80% من النازحين الى منازلهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:57

على الرغم من انتهاء الحرب..النبطية تُعاني من انقطاع الكهرباء والمياه والاتصالات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:56

الخروقات الاسرائيلية لاتفاق وقف النار مستمرة لليوم الثالث..اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:29

صباح بعلبك بعد مرور أيام على وقف النار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:26

اليكم مشهد اليوم الثالث من سريان وقف اطلاق النار

LBCI
أخبار دولية
16:49

تفاصيل تصريحات نتنياهو الأخيرة والإجتماع الأمني الذي دعا إليه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

اليكم صحة ما جرى في جلسة مجلس الوزراء يوم الاربعاء

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
12:47

مقدمة النشرة المسائية - "بعدما تلكأت الدولة وحزب الله عن إرشاد الناس وإطلاعهم على حقيقة العودة... قررنا أن نفعل"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

الـLBCI تصارح اللبنانيين بحقيقة بنود ورقة وقف إطلاق النار

LBCI
اقتصاد
13:14

بيان من وزارة المالية بشأن رواتب القطاع العام والمتقاعدين والاسلاك العسكرية

LBCI
خبر عاجل
14:05

نتنياهو: قد أوافق على وقف إطلاق نار بقطاع غزة وليس إنهاء الحرب

LBCI
أخبار لبنان
00:14

أدرعي: يحظّر عليكم الانتقال جنوبًا..حتى اشعار آخر!

LBCI
خبر عاجل
09:48

رئيس مطار بيروت فادي الحسن للـLBCI: كل شركات الطيران العربية والأجنبية من المفترض أن تكون عاودت تسيير رحلاتها بشكل طبيعي من والى المطار ابتداءً من 5 الى 15 كانون الأول

LBCI
خبر عاجل
13:12

نتنياهو: لم أقل إن ما يجري هو وقف للحرب بل وقف لإطلاق النار وقد يكون قصيرًا

LBCI
خبر عاجل
08:38

أدرعي: رصدنا نشاطًا داخل موقع لحزب الله في جنوب لبنان واحبطنا التهديد بغارة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More