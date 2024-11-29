جعجع: نحن بالأساس لا نعتبر أن سلاح حزب الله شرعياً والقرار الذي وافق عليه الحزب بنفسه لوقف إطلاق النار يشكّل أكبر دليل على عدم شرعية هذا السلاح

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