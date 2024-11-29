الجيش الإسرائيلي: قواتنا تواصل انتشارها في جنوب لبنان لحماية إسرائيل

وكالة الصحافة الفرنسية عن دبلوماسي أوروبي: أجرينا محادثات صريحة مع إيران بشأن برنامجها النووي

وكالة الصحافة الفرنسية عن دبلوماسي أوروبي: أجرينا محادثات صريحة مع إيران بشأن برنامجها النووي

أ.ف.ب: دبلوماسي أوروبي يتحدث عن "محادثات صريحة" مع إيران بشأن برنامجها النووي