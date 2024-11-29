نبيل بدر للـ LBCI: "ما حدا يقول انتصرنا" لكن يجب أن نتعلّم درساً مما حصل إذ تبيّن أن السلاح ليس رادعاً بل اصبح عبئاً على من يحمله وبالتالي يجب الذهاب الى استراتيجية الامن الوطني

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