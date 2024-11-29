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النائب رازي الحاج للـLBCI: نحن امام اتفاق يريد تفكيك الجناح العسكري لحزب الله وهذا الاتفاق اما أن يؤدي الى الذهاب نحو الدولة الفعلية واما يؤدي الى حرب جديدة وحصار اسرائيلي

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2024-11-29 | 15:09
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النائب رازي الحاج للـLBCI: نحن امام اتفاق يريد تفكيك الجناح العسكري لحزب الله وهذا الاتفاق اما أن يؤدي الى الذهاب نحو الدولة الفعلية واما يؤدي الى حرب جديدة وحصار اسرائيلي
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النائب رازي الحاج للـLBCI: نحن امام اتفاق يريد تفكيك الجناح العسكري لحزب الله وهذا الاتفاق اما أن يؤدي الى الذهاب نحو الدولة الفعلية واما يؤدي الى حرب جديدة وحصار اسرائيلي

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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