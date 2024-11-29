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o
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15
o
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15
o
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o
كسروان
14
o
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الحاج للـLBCI: يجب اعادة تقوية الاقتصاد الشرعي الذي سيؤمن ايرادات كبيرة للدولة وأخشى من الحصار الاقتصادي في حال لم يطبق الاتفاق
آخر الأخبار
2024-11-29 | 15:48
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الحاج للـLBCI: يجب اعادة تقوية الاقتصاد الشرعي الذي سيؤمن ايرادات كبيرة للدولة وأخشى من الحصار الاقتصادي في حال لم يطبق الاتفاق
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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