غانتس: يجب أن تتمتع إسرائيل بحرية العمل ضد أيّ تهديد من قوات حزب الله حتى وإن لم يكن قريبًا من الحدود

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محمد خواجة للـ LBCI: ما حصل هو إجراءات تنفيذية ليبصر القرار 1701 النور على الأرض والجهد التفاوضي الذي قام به الرئيس بري كان لإيجاد آليات لتطبيق هذا القرار