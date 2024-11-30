خواجة للـ LBCI: الحزب سيلتزم التزاما كليا باتفاق وقف اطلاق النار ولبنان سيلتزم بالقرار 1701 بشدة ولكن هذا لا يعني أن ننحني للاسرائيلي

خواجة للـ LBCI: الاسرائيلي قام بخرق شديد لوقف اطلاق النار والمشكلة ليست في الاتفاق بل بالسلوك الاسرائيلي وكل الأطراف اللبنانية رحبت بالاتفاق بعكس ما حصل في اسرائيل حيث هاجم المستوطنون وبعض الوزراء نتانياهو بسببه

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