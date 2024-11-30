قائد الحرس الثوريّ الإيرانيّ: المسلّحون الذين سيطروا على مناطق في سوريا يخضعون لقيادة وتوجيهات إسرائيلية

قائد الحرس الثوريّ الإيرانيّ: الإرهابيون قرّروا الهجوم على سوريا بعد الإخفاقات الاستراتيجية لإسرائيل في لبنان وغزة

قائد الحرس الثوريّ الإيرانيّ: الإرهابيون قرّروا الهجوم على سوريا بعد الإخفاقات الاستراتيجية لإسرائيل في لبنان وغزة

الجيش السوريّ: مقتل عشرات الجنود وإصابتهم في معارك عنيفة مع مقاتلين من المعارضة في حلب وإدلب خلال الأيام القليلة الماضية