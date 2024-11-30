الجيش الإسرائيلي يعلن أنه قتل منفذ هجوم 7 أكتوبر في غزة ويفحص مزاعم عن أنه كان يعمل لحساب ورلد سنترال كيتشن

أدرعي: الجيش أغار على سيارة لمشارك في مجزرة السابع من تشرين الأوّل

أدرعي: الجيش أغار على سيارة لمشارك في مجزرة السابع من تشرين الأوّل

الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتيّ سعادة راشد مبارك المنصوري للـLBCI: عدد الرحلات الإغاثية الإماراتية بلغ 18 طائرة محمّلة من المساعدات وكلّ طائرة حملت من 35 إلى 40 طنًا لكل طائرة