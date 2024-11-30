بلال عبدالله للـLBCI: لا بد من انتخاب رئيس جمهورية توافقي والبلد لا يحتمل الانتظار والاصلاحات مطلوبة لاعادة بناء البلد

إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش أغار اليوم على موقع عسكري تابع لحزب الله به منصات إطلاق صواريخ في صيدا

إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش أغار اليوم على موقع عسكري تابع لحزب الله به منصات إطلاق صواريخ في صيدا

بلال عبدالله للـLBCI: عناوين القرار 1701 وبنود اتفاق وقف اطلاق النار واضحة ونأمل أن يتم تثبيت وقف اطلاق النار والمطلوب من لجنة المراقبة الدولية أن تكون حاسمة وكل الملفات مفتوحة للحوار مع كل الجهات اللبنانية