الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المعارضة السورية المسلحة: بدأنا عملا عسكريا في محور جديد بريف حماة وسيطرنا على 6 قرى

آخر الأخبار
2024-11-30 | 08:45
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المعارضة السورية المسلحة: بدأنا عملا عسكريا في محور جديد بريف حماة وسيطرنا على 6 قرى
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
المعارضة السورية المسلحة: بدأنا عملا عسكريا في محور جديد بريف حماة وسيطرنا على 6 قرى

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

السورية

المسلحة:

بدأنا

عسكريا

وسيطرنا

LBCI التالي
أدرعي إلى اللبنانيين: حتى إشعار آخر يحظر عليكم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى التالية ومحيطها
الجزيرة: الجيش الإسرائيلي يقتحم منطقة واد الهرية في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
11:24

ورلد سنترال كيتشن تقول إن لا علم لها بصلة أي فرد في المركبة المستهدفة بهجوم 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل

LBCI
آخر الأخبار
11:23

مستشفى العودة شمال غزة: استشهاد طفل بسبب نقص الأوكسيجين والمستلزمات الطبية في المستشفى

LBCI
آخر الأخبار
11:18

ورلد سنترال كيتشن تعلن تعليق عملياتها في غزة بعد مقتل موظفين في غارة جوية إسرائيلية

LBCI
موضة وجمال
11:10

أسبوع لندن للموضة يحظر جلود الحيوانات "الغريبة" في عروضه

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
11:24

ورلد سنترال كيتشن تقول إن لا علم لها بصلة أي فرد في المركبة المستهدفة بهجوم 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل

LBCI
آخر الأخبار
11:23

مستشفى العودة شمال غزة: استشهاد طفل بسبب نقص الأوكسيجين والمستلزمات الطبية في المستشفى

LBCI
آخر الأخبار
11:18

ورلد سنترال كيتشن تعلن تعليق عملياتها في غزة بعد مقتل موظفين في غارة جوية إسرائيلية

LBCI
آخر الأخبار
11:08

التحكم المروري: طريق عيناتا الأرز سالكة أمام جميع المركبات نهارا وللسيارات ذات الدفع الرباعي ليلا بسبب تكون طبقة من الجليد

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
07:46

مركز عمليات طوارئ الصحة: غارة الجيش الإسرائيلي على البيسارية اليوم أدت إلى إصابة شخص بجروح

LBCI
آخر الأخبار
08:45

المعارضة السورية المسلحة: بدأنا عملا عسكريا في محور جديد بريف حماة وسيطرنا على 6 قرى

LBCI
أخبار دولية
2024-10-30

كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا باتجاه بحر الشرق

LBCI
آخر الأخبار
2024-11-26

مركز عمليات طوارىء الصحة: الغارة الإسرائيلية على منطقة بربور في بيروت أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد شخص وإصابة ستة أشخاص بجروح

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:15

رسالة صوتيّة من المدير العام لطيران الشرق الأوسط الى العاملين في الشركة (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:31

حفلة افتتاح "معرض البترون الميلاديّ" الرابع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:30

إليكم الوضع الميدانيّ في الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:29

من معبر المصنع... أعمال إعادة فتح الطريق الدولية اكتملت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:28

سلسلة من الغارات استهدفت المعابر الحدودية شمالي الهرمل من الجهة السورية

LBCI
أخبار لبنان
05:32

الخيام... الجيش الإسرائيليّ يتنقّل بين أحيائها

LBCI
أخبار لبنان
03:50

وزارة الأشغال أنهت تأهيل الفجوتين على طريق المصنع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

هذا ما يحصل في شمال غربي سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

80% من مراكز الإيواء فرغت من النازحين.. اليكم موعد عودة المدارس الى التعليم الحضوري

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
12:28

تسعيرة المولدات الخاصة لشهر تشرين الثاني

LBCI
أخبار لبنان
23:43

أدرعي إلى اللبنانيين: حتى إشعار آخر يحظر عليكم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى التالية ومحيطها

LBCI
خبر عاجل
01:26

أدرعي: سفينة صواريخ تابعة لسلاح البحرية اعترضت مسيرة أُطلقت من جهة الشرق في منطقة البحر الأبيض المتوسط

LBCI
آخر الأخبار
07:35

إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش أغار اليوم على موقع عسكري تابع لحزب الله به منصات إطلاق صواريخ في صيدا

LBCI
أخبار لبنان
08:39

أدرعي: عملنا ضد أنشطة في لبنان شكلت تهديدًا على إسرائيل وخرقًا لتفاهمات وقف إطلاق النار

LBCI
آخر الأخبار
02:13

المرصد السوري: طائرات حربية تشن غارات على أحياء مدينة حلب للمرة الأولى منذ عام 2016

LBCI
آخر الأخبار
06:03

الجيش الإسرائيلي يعلن أنه قتل منفذ هجوم 7 أكتوبر في غزة ويفحص مزاعم عن أنه كان يعمل لحساب ورلد سنترال كيتشن

LBCI
خبر عاجل
12:01

نعيم قاسم: سنعمل على صون الوحدة الوطنية وتعزيز قدرة لبنان الدفاعية وستكون المقاومة جاهزة لمنع العدو من استضعاف لبنان بالتعاون مع الجيش اللبناني وسيكون حضورنا في الحياة السياسية الاقتصادية فاعلا ومؤثرا فالرهانات على اضغاف الحزب فشلت

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More