باسيل: نصر في كل سنة وعلى الرغم من الظروف الصعبة أن نعيش عيد الميلاد ولا يمكننا أن نتحدى الحرب الا بالسلام الذي هو معنى عيد الميلاد والهدنة لا تعني السلام ووقف اطلاق النار ليس السلام والسلام الحقيقي يتحقق بالحقوق والعدالة

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