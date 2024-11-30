مخزومي للـLBCI: دخلنا بحرب ليست حربنا ولا شك أن القضية الفلسطينية هي قضيتنا جميعا ولبنان دفع ثمن حروب أهلية أكثر من مرة لعملية دعم القضية الفلسطينة والحرب التي بدأت بـ8 أكتوبر بإعلان من حزب الله لم يكن يجب أن ندخل بها

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