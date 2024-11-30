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مخزومي للـLBCI: لبنان تعرض لمجازر اسرائيلية كبيرة و"قطوع وقطع" وإن شاء الله نكون تعلمنا كيف نبي وطنا

آخر الأخبار
2024-11-30 | 13:49
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مخزومي للـLBCI: لبنان تعرض لمجازر اسرائيلية كبيرة و&quot;قطوع وقطع&quot; وإن شاء الله نكون تعلمنا كيف نبي وطنا
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مخزومي للـLBCI: لبنان تعرض لمجازر اسرائيلية كبيرة و"قطوع وقطع" وإن شاء الله نكون تعلمنا كيف نبي وطنا

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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