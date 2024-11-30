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وكالات نقلا عن وزارة الدفاع الروسية: القوات الجوية نفذت ضربات على المعارضة السورية دعما للجيش السوري
آخر الأخبار
2024-11-30 | 14:09
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وكالات نقلا عن وزارة الدفاع الروسية: القوات الجوية نفذت ضربات على المعارضة السورية دعما للجيش السوري
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