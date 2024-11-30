مخزومي للـLBCI: عندما أنظر الى كلام الأمين العام لحزب الله أرى أن هناك نقلة نوعية بالتفكير ففي البداية كنا نسمع "إما مرشحنا أو لا رئيس" واليوم لم نعد نسمع هذا الكلام

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