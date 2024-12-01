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وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لإذاعة الجيش الإسرائيلي: الصفقة المطروحة حاليًا لن تعيد جميع المختطفين وسأستقيل إن تم التوصل لوقف إطلاق النار وإبرام صفقة غير مسؤولة

آخر الأخبار
2024-12-01 | 02:38
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وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لإذاعة الجيش الإسرائيلي: الصفقة المطروحة حاليًا لن تعيد جميع المختطفين وسأستقيل إن تم التوصل لوقف إطلاق النار وإبرام صفقة غير مسؤولة
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وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لإذاعة الجيش الإسرائيلي: الصفقة المطروحة حاليًا لن تعيد جميع المختطفين وسأستقيل إن تم التوصل لوقف إطلاق النار وإبرام صفقة غير مسؤولة

 
 
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