الرئيس الإيراني: نأمل تدخل الدول الإسلامية وعدم السماح لأميركا وإسرائيل باستغلال الصراع الداخلي في سوريا

وزير الخارجية الإيراني: أتوجه إلى دمشق حاملًا رسالة دعم كامل من إيران للحكومة والجيش السوريين

وزير الخارجية الإيراني: أتوجه إلى دمشق حاملًا رسالة دعم كامل من إيران للحكومة والجيش السوريين

الوكالة الوطنية: انفجار هائل وقع في بلدة الخيام فجرًا يرجح ان يكون الجيش الاسرائيلي قد قام بعملية نسف لبعض المنازل والمباني