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وزير الخارجية الإيراني: أتوجه إلى دمشق حاملًا رسالة دعم كامل من إيران للحكومة والجيش السوريين
آخر الأخبار
2024-12-01 | 03:15
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وزير الخارجية الإيراني: أتوجه إلى دمشق حاملًا رسالة دعم كامل من إيران للحكومة والجيش السوريين
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