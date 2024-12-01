الوكالة الوطنية: انفجار هائل وقع في بلدة الخيام فجرًا يرجح ان يكون الجيش الاسرائيلي قد قام بعملية نسف لبعض المنازل والمباني

وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لإذاعة الجيش الإسرائيلي: الصفقة المطروحة حاليًا لن تعيد جميع المختطفين وسأستقيل إن تم التوصل لوقف إطلاق النار وإبرام صفقة غير مسؤولة

السابق