وكالة تاس للأنباء نقلًا عن الجيش السوري: قوات جوية سورية وروسية تكثف غاراتها على مواقع معارضين مسلحين سوريين وخطوط إمدادهم وسقوط عشرات القتلى والمصابين

وزارة الصحة بغزة: استشهاد 44429 فلسطينيا على الأقل وإصابة 105250 في الحملة الإسرائيلية على القطاع

وزارة الصحة بغزة: استشهاد 44429 فلسطينيا على الأقل وإصابة 105250 في الحملة الإسرائيلية على القطاع

سموتريتش: إسرائيل لن تنتظر أي آلية وستواصل العمل لإحباط أي تهديد أو محاولة من حزب الله لاستعادة قدراته