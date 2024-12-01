الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
10
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مسرحيات لبنانية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
10
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
هيئة بريطانية: تلقينا بلاغا عن واقعة على بعد 80 ميلا بحريا جنوبي عدن باليمن والجهات المعنية تتحرى الأمر
آخر الأخبار
2024-12-01 | 06:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
هيئة بريطانية: تلقينا بلاغا عن واقعة على بعد 80 ميلا بحريا جنوبي عدن باليمن والجهات المعنية تتحرى الأمر
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
بريطانية:
تلقينا
بلاغا
واقعة
بحريا
جنوبي
باليمن
والجهات
المعنية
تتحرى
الأمر
التالي
تحية تقدير للإعلامية هدى شديد ورئيس مجلس إدارة الـ LBCI الشيخ بيار الضاهر... سامي كليب يوجّه لهما رسالة مؤثرة (فيديو)
وزارة الصحة بغزة: استشهاد 44429 فلسطينيا على الأقل وإصابة 105250 في الحملة الإسرائيلية على القطاع
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
10:55
وصول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى الإمارات في زيارة خاصة
آخر الأخبار
10:55
وصول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى الإمارات في زيارة خاصة
0
آخر الأخبار
10:55
ترامب: اخترت مسعد بولس مستشارًا رفيعًا للشؤون العربية وشؤون الشرق الأوسط
آخر الأخبار
10:55
ترامب: اخترت مسعد بولس مستشارًا رفيعًا للشؤون العربية وشؤون الشرق الأوسط
0
أخبار دولية
10:44
وزير الخارجية التركيّ لنظيره الأميركيّ: أنقرة لن تسمح بالتهديدات الإرهابية لأمنها
أخبار دولية
10:44
وزير الخارجية التركيّ لنظيره الأميركيّ: أنقرة لن تسمح بالتهديدات الإرهابية لأمنها
0
آخر الأخبار
10:40
وزير خارجية تركيا لنظيره الأميركيّ: أنقرة ضد التطورات في سوريا التي قد تفاقم عدم الاستقرار
آخر الأخبار
10:40
وزير خارجية تركيا لنظيره الأميركيّ: أنقرة ضد التطورات في سوريا التي قد تفاقم عدم الاستقرار
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
10:55
وصول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى الإمارات في زيارة خاصة
آخر الأخبار
10:55
وصول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى الإمارات في زيارة خاصة
0
آخر الأخبار
10:55
ترامب: اخترت مسعد بولس مستشارًا رفيعًا للشؤون العربية وشؤون الشرق الأوسط
آخر الأخبار
10:55
ترامب: اخترت مسعد بولس مستشارًا رفيعًا للشؤون العربية وشؤون الشرق الأوسط
0
أخبار دولية
10:44
وزير الخارجية التركيّ لنظيره الأميركيّ: أنقرة لن تسمح بالتهديدات الإرهابية لأمنها
أخبار دولية
10:44
وزير الخارجية التركيّ لنظيره الأميركيّ: أنقرة لن تسمح بالتهديدات الإرهابية لأمنها
0
آخر الأخبار
10:40
وزير خارجية تركيا لنظيره الأميركيّ: أنقرة ضد التطورات في سوريا التي قد تفاقم عدم الاستقرار
آخر الأخبار
10:40
وزير خارجية تركيا لنظيره الأميركيّ: أنقرة ضد التطورات في سوريا التي قد تفاقم عدم الاستقرار
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
16:00
برسالة مؤثرة... أميرة ويلز تسلط الضوء على "أهمية الحب في أصعب الأوقات" (صورة)
منوعات
16:00
برسالة مؤثرة... أميرة ويلز تسلط الضوء على "أهمية الحب في أصعب الأوقات" (صورة)
0
أمن وقضاء
2024-11-22
توغل الجيش الاسرائيلي في دير ميماس... اليكم كامل مستجدات التطورات الميدانية
أمن وقضاء
2024-11-22
توغل الجيش الاسرائيلي في دير ميماس... اليكم كامل مستجدات التطورات الميدانية
0
موضة وجمال
2024-11-17
مايا أبو الحسن تستذكر تجربتها في ملكة جمال الكون: وهذه رسالتها للوطن وندى كوسا (صور)
موضة وجمال
2024-11-17
مايا أبو الحسن تستذكر تجربتها في ملكة جمال الكون: وهذه رسالتها للوطن وندى كوسا (صور)
0
أخبار دولية
2024-10-26
قطر تندد بالهجوم الإسرائيلي على إيران وتدعو لضبط النفس
أخبار دولية
2024-10-26
قطر تندد بالهجوم الإسرائيلي على إيران وتدعو لضبط النفس
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:19
أمير الكويت يدين الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان
أخبار دولية
08:19
أمير الكويت يدين الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
08:12
كلام عن تسوية في سوريا لوقف المعارك... هذا ما قاله سامي كليب للـLBCI في هذا الشأن
تقارير نشرة الاخبار
08:12
كلام عن تسوية في سوريا لوقف المعارك... هذا ما قاله سامي كليب للـLBCI في هذا الشأن
0
تقارير نشرة الاخبار
08:09
الجنوب لا يزال يلملم ما خلفه الدمار الإسرائيلي... وهذا المشهد من صور
تقارير نشرة الاخبار
08:09
الجنوب لا يزال يلملم ما خلفه الدمار الإسرائيلي... وهذا المشهد من صور
0
تقارير نشرة الاخبار
08:07
في إسرائيل... تشاورات مستمرة لبحث كيفية التعامل مع تطور الأحداث في سوريا
تقارير نشرة الاخبار
08:07
في إسرائيل... تشاورات مستمرة لبحث كيفية التعامل مع تطور الأحداث في سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
08:06
هل من خروقات اليوم في ما خص وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل؟
تقارير نشرة الاخبار
08:06
هل من خروقات اليوم في ما خص وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل؟
0
أخبار لبنان
04:38
النائب عناية عزالدين للـLBCI: على الدول دعم الجيش اللبناني ليس فقط بالكلام
أخبار لبنان
04:38
النائب عناية عزالدين للـLBCI: على الدول دعم الجيش اللبناني ليس فقط بالكلام
0
تقارير نشرة الاخبار
04:30
بعد وقف النار..اليكم صورة صباح الأحد من القليعة
تقارير نشرة الاخبار
04:30
بعد وقف النار..اليكم صورة صباح الأحد من القليعة
0
أخبار لبنان
04:11
الراعي: نشكر الله على قرار وقف النار.. ونأمل أن يصبح سلامًا دائمًا
أخبار لبنان
04:11
الراعي: نشكر الله على قرار وقف النار.. ونأمل أن يصبح سلامًا دائمًا
0
أخبار دولية
03:32
عراقجي: الإرهاب التكفيري في سوريا أثبت أنه يتحرك في الخط نفسه مع أميركا وإسرائيل
أخبار دولية
03:32
عراقجي: الإرهاب التكفيري في سوريا أثبت أنه يتحرك في الخط نفسه مع أميركا وإسرائيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
02:57
مصادر أمنية تركية لرويترز: المسلحون الأكراد عملوا على تنفيذ خطة لإقامة ممر بين تل رفعت وشمال شرق سوريا,وقوات الجيش الوطني السوري قطعت الطريق الرابط بين الرقة وحلب
خبر عاجل
02:57
مصادر أمنية تركية لرويترز: المسلحون الأكراد عملوا على تنفيذ خطة لإقامة ممر بين تل رفعت وشمال شرق سوريا,وقوات الجيش الوطني السوري قطعت الطريق الرابط بين الرقة وحلب
2
حال الطقس
02:50
إستقرار يليه منخفض جوي... هذه التفاصيل
حال الطقس
02:50
إستقرار يليه منخفض جوي... هذه التفاصيل
3
أخبار لبنان
16:25
ناشطون ونواب: اعتداء الحزب على الحريات بخطورة الاعتداءات الإسرائيلية
أخبار لبنان
16:25
ناشطون ونواب: اعتداء الحزب على الحريات بخطورة الاعتداءات الإسرائيلية
4
فنّ
15:30
سحب الجنسية الكويتية من داود حسين ونوال الكويتية: الأسباب والتفاصيل
فنّ
15:30
سحب الجنسية الكويتية من داود حسين ونوال الكويتية: الأسباب والتفاصيل
5
آخر الأخبار
14:42
مخزومي للـLBCI: عندما أنظر الى كلام الأمين العام لحزب الله أرى أن هناك نقلة نوعية بالتفكير ففي البداية كنا نسمع "إما مرشحنا أو لا رئيس" واليوم لم نعد نسمع هذا الكلام
آخر الأخبار
14:42
مخزومي للـLBCI: عندما أنظر الى كلام الأمين العام لحزب الله أرى أن هناك نقلة نوعية بالتفكير ففي البداية كنا نسمع "إما مرشحنا أو لا رئيس" واليوم لم نعد نسمع هذا الكلام
6
خبر عاجل
07:21
جماعة الحوثي اليمنية: إستهداف "هدف حيوي" في وسط إسرائيل بصاروخ فرط صوتي
خبر عاجل
07:21
جماعة الحوثي اليمنية: إستهداف "هدف حيوي" في وسط إسرائيل بصاروخ فرط صوتي
7
صحف اليوم
00:52
مصادر نيابية لـ"الأنباء الكويتية": تحديد بري جلسة 9 كانون الثاني لم يكن بقرار منفرد
صحف اليوم
00:52
مصادر نيابية لـ"الأنباء الكويتية": تحديد بري جلسة 9 كانون الثاني لم يكن بقرار منفرد
8
منوعات
06:55
تحية تقدير للإعلامية هدى شديد ورئيس مجلس إدارة الـ LBCI الشيخ بيار الضاهر... سامي كليب يوجّه لهما رسالة مؤثرة (فيديو)
منوعات
06:55
تحية تقدير للإعلامية هدى شديد ورئيس مجلس إدارة الـ LBCI الشيخ بيار الضاهر... سامي كليب يوجّه لهما رسالة مؤثرة (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More