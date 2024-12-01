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الأمم المتحدة: النزاع في سوريا تترتب عنه "عواقب وخيمة" على السلام "الإقليمي والدولي"

آخر الأخبار
2024-12-01 | 08:19
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الأمم المتحدة: النزاع في سوريا تترتب عنه &quot;عواقب وخيمة&quot; على السلام &quot;الإقليمي والدولي&quot;
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الأمم المتحدة: النزاع في سوريا تترتب عنه "عواقب وخيمة" على السلام "الإقليمي والدولي"

 
 
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