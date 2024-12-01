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o
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o
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o
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o
متن
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الرئاسة الإيرانية: رئيس إيران بحث هاتفيا مع رئيس وزراء العراق أوضاع المنطقة وتحديدا سوريا
آخر الأخبار
2024-12-01 | 11:29
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الرئاسة الإيرانية: رئيس إيران بحث هاتفيا مع رئيس وزراء العراق أوضاع المنطقة وتحديدا سوريا
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