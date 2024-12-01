مستشار ترامب للشؤون العربية والشرق الأوسط مسعد بولس للـLBCI: ترامب عمل على ملف إحلال السلام في الشرق الأوسط ووفى بوعده بأن يبدأ العمل على ذلك فور انتخابه ووقف اطلاق النار في لبنان كان إنجازًا حقّقه بايدن بالتعاون مع ترامب

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