بولس للـLBCI: من واجبنا متابعة اتفاق وقف اطلاق النار ونتأمّل أن يُنفَّذ سريعًا كما توصّلنا إليه سريعًا وموضوع الرئاسة في لبنان شائك ومن صبر سنتين يمكنه أن يصبر شهرين أم ثلاثة بعد

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك