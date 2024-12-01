مستشار ترامب للشؤون العربية والشرق الأوسط مسعد بولس للـLBCI: موضوع الرئاسة في لبنان شائك ومهم ويجب العمل عليه بدقة من دون تسرّع بشكل غير مدروس بحكم الحرب فمرحلة وقف اطلاق النار تجريبية والانتخابات ليست من مسؤوليتنا بل من مسؤولية البرلمان

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