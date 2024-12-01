"الجزيرة" نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية: المستشارة القضائية تطلب تأجيل التماسات إعلان عدم أهلية نتنياهو لأداء مهامه خلال محاكمته

الرئيس الإيراني: نأمل تدخل الدول الإسلامية وعدم السماح لأميركا وإسرائيل باستغلال الصراع الداخلي في سوريا

الرئيس الإيراني: نأمل تدخل الدول الإسلامية وعدم السماح لأميركا وإسرائيل باستغلال الصراع الداخلي في سوريا

الوكالة الوطنية: انفجار هائل وقع في بلدة الخيام فجرًا يرجح ان يكون الجيش الاسرائيلي قد قام بعملية نسف لبعض المنازل والمباني