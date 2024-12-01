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فايننشال تايمز عن مسؤولين عراقيين توسطوا بمحادثات بين سوريا وتركيا: الأسد رفض التنازل بشدة في شأن قضية اللاجئين
آخر الأخبار
2024-12-01 | 15:53
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فايننشال تايمز عن مسؤولين عراقيين توسطوا بمحادثات بين سوريا وتركيا: الأسد رفض التنازل بشدة في شأن قضية اللاجئين
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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