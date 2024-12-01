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القناة ١٢ عن مقربين من ترامب: الرئيس المنتخب مهتم بإبرام صفقة تعيد الأسرى قبل دخوله البيت الأبيض

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2024-12-01 | 16:25
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القناة ١٢ عن مقربين من ترامب: الرئيس المنتخب مهتم بإبرام صفقة تعيد الأسرى قبل دخوله البيت الأبيض
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القناة ١٢ عن مقربين من ترامب: الرئيس المنتخب مهتم بإبرام صفقة تعيد الأسرى قبل دخوله البيت الأبيض

 
 
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