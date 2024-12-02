بيان من أدرعي لسكان لبنان...

#عاجل 🔴بيان عاجل إلى سكان لبنان
⭕️أذكركم انه حتى إشعار آخر يحظر عليكم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى التالية ومحيطها: شبعا، الهبارية، مرجعيون، أرنون، يحمر، القنطرة، شقرا، برعشيت، ياطر، المنصوري
⭕️جيش الدفاع لا ينوي استهدافكم ولذلك يحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى بيوتكم من… pic.twitter.com/weOZHfhUK2
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 2, 2024
#عاجل 🔴بيان عاجل إلى سكان لبنان
⭕️أذكركم انه حتى إشعار آخر يحظر عليكم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى التالية ومحيطها: شبعا، الهبارية، مرجعيون، أرنون، يحمر، القنطرة، شقرا، برعشيت، ياطر، المنصوري
⭕️جيش الدفاع لا ينوي استهدافكم ولذلك يحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى بيوتكم من… pic.twitter.com/weOZHfhUK2