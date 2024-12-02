التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من انطلياس باتجاه جل الديب وصولا حتى نهر الموت

متحدث باسم الخارجية الإيرانية: وجود المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا سيستمر بناء على طلب دمشق

متحدث باسم الخارجية الإيرانية: وجود المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا سيستمر بناء على طلب دمشق

الخارجية الإيرانية: أي انفلات أمني وانتشار للإرهاب في سوريا لن يقتصر على أراضيها وعلى دول الجوار إيقافه