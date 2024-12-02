الصحافي داوود رمال من أمام قصر العدل: تقدمت بدعوى قضائية جراء الاعتداء الآثم الذي تعرضت له من قبل مجموعة حزبية خارجة عن القانون

وكالة الأنباء الإيرانية: الوزير عراقجي بحث مع نظيره التركي في أنقرة تطورات المنطقة وسوريا ومكافحة الإرهاب

وكالة الأنباء الإيرانية: الوزير عراقجي بحث مع نظيره التركي في أنقرة تطورات المنطقة وسوريا ومكافحة الإرهاب

الخارجية الإيرانية بشأن الرد على إسرائيل: لا نأخذ الإذن من أحد للدفاع عن سيادتنا ووحدة أراضينا